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Замглавы «Аэрофлота» приговорили к семи годам колонии общего режима

Александр Афонин
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» приговорили к семи годам колонии общего режима
Фото: Вечерняя Москва

Гагаринский районный суд Москвы приговорил заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова к семи годам колонии за мошенничество на 250 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Согласно приговору суда, Александрову Владимиру Борисовичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей, — сообщил пресс-секретарь суда.

Видео: Пресс-служба Гагаринского районного суда города Москвы

Соучастники преступления — адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко — получили 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей и 6,5 года и 650 тысяч рублей штрафа соответственно.

Бывшего руководителя юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову суд приговорил к 6,5 года колонии и назначил штраф в размере 700 тысяч рублей.

6 июля стало известно, что суд Екатеринбурга назначил местному жителю два с половиной года ограничения свободы по делу о создании ботов и чит-программ в играх World of Tanks и World of Warships. Свою вину хакер признал.

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