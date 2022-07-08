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«Потенциалы Москвы и Киева несоизмеримы»: Песков объяснил заявление Путина о ситуации на Украине 

Елена Самойлова
В мире
«Потенциалы Москвы и Киева несоизмеримы»: Песков объяснил заявление Путина о ситуации на Украине 
Фото: Администрация президента РФ

Заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ «всерьез еще ничего не начинала» на Украине, подразумевало, что на данном этапе специальной военной операции страна задействует лишь незначительную часть своего потенциала. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы. И потенциал России так велик, что она пока задействует лишь незначительную его часть в специальной военной операции, — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что Путин сделал отсылку к заявлениям западных стран и Украины о том, что «Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы». По словам пресс-секретаря, таким образом президент напомнил, что не стоит сравнивать силы и возможности двух столиц, а подобные заявления «абсурдны и добавляют горя для украинского народа».

Накануне Песков прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона словами «он очень нас не любит. Мы его тоже».

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