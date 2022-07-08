Москвичам показали современный комплекс по ремонту вагонов в депо «Братеево»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Самый современный комплекс по ремонту вагонов в депо «Братеево» начал работать в этом году. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С открытием электродепо «Южное», которое примет часть составов Замоскворецкой линии, завод в Братееве станет основной площадкой для ремонта вагонов: более быстрое и качественное обслуживание позволит повысить уровень комфорта пассажиров в мосметро, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории депо есть более пяти тысяч единиц технического оборудования — современные станки, мойки, покрасочные камеры, стенды для проверки деталей и многое другое. Также здесь планируют ремонтировать до 850 вагонов каждый год, 8,9 тысячи колес и 6,5 тысячи двигателей.

Кроме того, на заводе один из самых высоких уровней автоматизации — колеса поезда сами перемещаются по конвейеру, электрические тележки легко перевозят вагоны между цехами, а станки с числовым программным управлением делают всю работу сами, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

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