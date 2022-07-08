Tesla загорелась на парковке ТРК в Нижегородском районе столицы

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Россия, Москва, Михайловский проезд, 1с1 Карта всех событий

На парковке торгово-развлекательного комплекса в Нижегородском районе произошло возгорание автомобиля марки Tesla. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 8 июля.

По данным собеседника «ВМ», возгорание началось в 11:32. Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже в МЧС сообщили, что пожар произошел по адресу Михайловский проезд, дом 1, строение 1. Спасатели ликвидировали возгорание в 11:52.

Накануне стало известно, что в церкви Иверской иконы Божией Матери в центре столицы произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар. Позднее источник «ВМ» сообщил о ликвидации пожара.