Прием заявок на второй поток акселератора Global Partners Program стартовал в Москве

Фото: Pixabay

Для участия во втором потоке акселерационной программы Global Partners Program открыли прием заявок. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Акселераторы — эффективный инструмент поддержки экспортной деятельности компаний города. С 2019 года количество программ и участников выросло в три раза, а сумма заключенных внешнеторговых контрактов выпускников превысила 1,7 миллиарда рублей, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, программа направлена на B2B-предприятия, развивающиеся в сфере промышленных технологий, умного города, фудтеха и агротеха, экологии и энергетики, а также транспорта и логистики. Компании смогут провести всесторонний анализ бизнеса и составить программу развития, которая будет включать в себя такие аспекты, как проверка соответствия продукта рынку и утверждение дорожной карты, разработка индивидуальной экспортной стратегии, поиск целевых партнеров, а также организация встреч с потенциальными покупателями.

Программа будет длиться четыре месяца, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ).