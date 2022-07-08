Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для гражданских, привлеченных к спецоперации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, привлеченным к выполнению задач во время специальной военной операции (СВО) на Украине.

Инициатива была внесена в верхнюю палату группой депутатов фракции «Единая Россия» и сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета «ЕР» Андреем Турчаком.

В партии пояснили, что речь в законе идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, выполнявших боевые задачи на Украине с 24 февраля 2022 года «и отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам».

Закон даст гражданам, получившим статус ветеранов, дополнительную соцзащиту и другие льготы. Примечательно, что под него попадают и военные журналисты на Украине, передает ТАСС.

До этого СФ одобрил закон об уголовной ответственности за повторную езду без прав. Так, лица, повторно севшие за руль без необходимых документов, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы до одного года с лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до двух лет.