Путин потребовал отрегулировать поставки сельхозпродукции постоянным партнерам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин потребовал выполнить все обязательства по поставкам сельскохозяйственной продукции перед постоянным партнерами. Об этом он сообщил в ходе совещания с кабинетом министров в пятницу, 8 июля.

По словам главы государства, на мировых рынках продовольствия будут возникать сложности в связи неизбежной продовольственной инфляцией, но их необходимо отрегулировать.

— Мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит, и очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства, — цитирует президента РИА Новости.

Он добавил, что для достижения этой цели имеются все необходимые предпосылки, несмотря на санкции, которые влияют на логистику. Путин подчеркнул, что все пути нужно обсудить с партнерами заранее, чтобы наладить поставки должным образом.

Накануне, 7 июня, глава государства назвал уход с российского рынка ряда иностранных компаний «настоящим благом» для экономики РФ.