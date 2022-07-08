Силы ДНР предотвратили атаку ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

ВС Украины попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были отброшены союзными войсками. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в пятницу, 8 июля.

— Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе — это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться — живая сила, техника — туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет, — заявил Безсонов в эфире Первого канала.

Он добавил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, в ходе которых ВСУ несут потери. При этом в направлении Северска, Соледара и Артемовска идет наращивание военных сил. Там же проходят артиллерийские дуэли, которые заканчиваются в пользу союзников.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие нанести ракетный удар по гидроэлектростанции (ГЭС) в Новой Каховке. Средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить удар, тем самым предотвратив риск выхода ГЭС из строя. Отмечается, что для Северо-Крымского канала никаких угроз не представляется.