Путин: Российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго ЕС

Фото: Администрация президента РФ

Энергетические компании РФ должны быть готовы к эмбарго на нефть в новом санкционном пакете Евросоюза. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в пятницу, 8 июля.

— На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу, — заявил Путин.

Он добавил, что уровень добычи нефти в России растет и уже превысил прошлогодние показатели. Отечественные компании, подчеркнул глава государства, ответственно подходят к исполнению своих международных обязательств, однако из-за призывов Запада отказаться от энергоресурсов РФ рынки до сих пор лихорадит.

Путин резюмировал, что продолжение санкционной политики прежде всего навредит тем странам, которые ограничения и вводят, передает РИА Новости.

6 июля цена нефти марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель, последний раз такая стоимость была зафиксирована 12 апреля.

До этого японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне 50 процентов от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».