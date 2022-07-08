Сергей Собянин рассказал о посещении нового перинатального центра в Москве

Фото: Сайт Сергея Собянина

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Мэр Москвы Сергей Собянин в День семьи, любви и верности рассказал о функционировании нового перинатального центра городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова в Москве.

— Сегодня я был в новом перинатальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова. В нем почти 400 коек — теперь это крупнейший перинатальный центр в стране. Здесь самые передовые технологии, оборудование экспертного уровня, уютные палаты. Мама все время с ребенком, — сообщил мэр в своем в Telegram-канале в пятницу, 8 июля.

Глава города добавил, что специализация лечебного центра основана на помощи беременным и младенцам с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Мэр добавил, что на базе клиники планируется организовать площадку для повышения квалификации специалистов в области неонатологии, акушерства и гинекологии.

По словам Собянина, за первые полтора месяца функционирования в перинатальном центре родились 474 малыша.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что благодаря расширению столичного сервиса ранней помощи семьям с детьми с особенностями развития 600 матерей и отцов смогут получить поддержку в комплексной реабилитации ребенка в 12 учреждениях соцзащиты.