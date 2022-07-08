Движение трамваев восстановили на Новокузнецкой улице после ДТП на путях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

На Новокузнецкой улице в районе остановки «Вишняковский переулок» восстановили движение трамваев после дорожно-транспортного происшествия на путях с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Задерживались трамваи № А, 3 и 39. Маршруты были временно изменены.

На время устранения последствий ДТП маршрут автобуса № 913 был специально продлен от метро «Павелецкая» по трамвайным путям до метро «Чистые пруды», сообщают в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Недавно восстановили движение трамваев № 36, 37 и 43 на шоссе Энтузиастов после ДТП. Трамваи задерживались в связи с аварией с участием шести автомобилей перед пересечением с Электродным проездом при движении в сторону центра.