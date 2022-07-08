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Умер звезда «Твин Пикс» Ленни фон Долен

Георгий Соланович
Общество
Умер звезда «Твин Пикс» Ленни фон Долен
Фото: Getty Images

Американский актер Ленни фон Долен, известный публике по роли в сериале «Твин Пикс», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила сестра актера Кэтрин фон Долен.

— 5 июля мир потерял великолепного человека. <…> Он всегда во всем лидировал: будь то захватывающая беседа, актерское искусство или путешествие в новые места. Он любил хороший смех, — написала Кэтрин на своей странице в социальной сети.

Причина смерти актера на данный момент неизвестна.

Долен родился в Огасте, штат Джорджия, вырос в городе Голиад на юге Техаса. По линии отца у него были немецкие корни.

Помимо сериала «Твин Пикс», актер успел сняться в таких картинах, как «Флэш», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Один дома-3» и многих других.

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