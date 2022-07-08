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Рафик Загрутдинов: Переходы между корпусами комплекса имени Логинова завершены на 60 процентов

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: Переходы между корпусами комплекса имени Логинова завершены на 60 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 84/1к4 Карта всех событий

Переходы между корпусами лечебного комплекса имени Логинова завершены на 60 процентов. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы — они уже готовы на 60 процентов. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации, — рассказал Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Объект будет обладать подземным и техническим этажами с планировками, специально подготовленными для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания врачебной помощи.

Недавно Загрутдинов сообщил, что в здании детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский отделку помещений уже выполнили наполовину.

Сейчас там идут работы по благоустройству территории. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 68 процентов. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году.

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