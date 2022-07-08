Globe and Mail: Канада и Германия близки к соглашению по турбине для «Северного потока»

Фото: shutterstock

ФРГ и Канада почти составили новый договор, который позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Об этом в пятницу, 8 июля, пишет в пятницу газета Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации.

В СМИ уточнили, что канадское и германское правительства на данном этапе ведут переговоры с Украины, которая выступает против возвращения турбины в Россию. Источник считает, что положительное решение может быть принято «в ближайшие несколько дней». По его словам, для подобного исхода сторонам «еще многое предстоит сделать», сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкций турбины для «Северного потока». Уточняется, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.

При этом в материале «Вечерней Москвы», почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.