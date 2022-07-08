Экс-премьер Болгарии заявил о конце российской монополии на газ

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Открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и начало поставок по нему азербайджанского газа «положат конец российской монополии». Об этом в пятницу, 8 июля, заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

— Это символ достижения энергетической независимости. Интерконнектор начинает работать. Я горд, что возглавлял правительство, при котором всего за шесть месяцев удалось завершить эту работу, — отметил он.

При этом политик напомнил, что он лично присутствовал на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе. По его словам, поставки азербайджанского газа в Болгарию начнутся уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как страны Европы будут распределять газ при дефиците топлива. Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что Европу ждет битва между югом и севером. Большинство стран останется в бедственном положении.

В частности, сложнее всего придется Болгарии, Италии, Греции и Испании. Эти европейские страны будут в самом эпицентре борьбы за газ.