Байден подписал указ о выделении Украине помощи на 400 миллионов долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом.

— Я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно, что США поставят на Украину четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Вашингтон, как уточняется, проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.

Помимо этого, американский лидер назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире. При этом глава США отметил важную роль сотрудников ведомства, которые «проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине».