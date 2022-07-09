Экс-посол Британии: враждебная политика в отношении России не изменится после Джонсона

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Враждебная политика по отношению к России не изменится после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

— Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его «достижений» и готовы отдать ему за это должное, — отметил он.

При этом дипломат считает, что тон и резкость риторики отношении России в связи с Украиной может несколько снизиться, так преемнику нет необходимости отвлекать этим общественность от скандалов, сообщает РИА Новости.

Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

Накануне собравшиеся у резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит британцы освистали политика после его объявления об отставке. На предоставленных кадрах видно, что люди стоят за ограждением вокруг резиденции главы правительства и кричат: «Уходи!»; «Лжец!».