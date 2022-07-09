Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-посол Британии: враждебная политика в отношении России не изменится после Джонсона

Араз Салехов
Политика
Экс-посол Британии: враждебная политика в отношении России не изменится после Джонсона
Фото: Unsplash

Враждебная политика по отношению к России не изменится после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

— Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России, большинство британских экспертов считают это одним из немногих его «достижений» и готовы отдать ему за это должное, — отметил он.

При этом дипломат считает, что тон и резкость риторики отношении России в связи с Украиной может несколько снизиться, так преемнику нет необходимости отвлекать этим общественность от скандалов, сообщает РИА Новости.

Борис Джонсон заявил о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

Накануне собравшиеся у резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит британцы освистали политика после его объявления об отставке. На предоставленных кадрах видно, что люди стоят за ограждением вокруг резиденции главы правительства и кричат: «Уходи!»; «Лжец!».

Власть Борис Джонсон Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте