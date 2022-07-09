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Посольство РФ в США: Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине любой ценой

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство РФ в США: Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине любой ценой
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты пытаются любой ценой затянуть конфликт на Украине и именно из этих целей направили Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в качестве нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

— Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ, — заявили в дипмиссии.

Там также назвали несостоятельными заявления Вашингтона о том, что Киев использует американское вооружение исключительно в «оборонительных целях», так как ВСУ применяют оружие для обстрела жилых кварталов Донецка.

До этого сообщалось, что США поставят на Украину четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Вашингтон, как уточняется, проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.

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