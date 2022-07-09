Kyodo: Убийца Абэ изначально хотел стрелять в другого

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Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал напасть на лидера некой религиозной группы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

При этом название группы и имя лидера не сообщаются.

До этого Ямагами заявлял о том, что своими действиями выступал против группировки, к которой якобы принадлежал Абэ. Название группировки также не уточняется, передает РИА Новости.

8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения злоумышленника в городе Нара. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии в ходе его выступления в городе Нара. Покушение на него, как уточняется, произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил, что Абэ вошел в историю Японии как успешный, профессиональный политик.