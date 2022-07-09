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Ограничения движения в связи с праздником Курбан-байрам сняли в Москве

Георгий Соланович
Город
Ограничения движения в связи с праздником Курбан-байрам сняли в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Все ограничения движения транспорта, связанные с проведением праздника Курбан-байрам, сняли в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу, 9 июля.

— Все ограничения сняты, движение восстановлено, — говорится в сообщении.

В связи с проведением мусульманского праздника ночью и утром 9 июля было ограничено движение в районе улиц Большой Татарской, Дурова и Минской.

До этого российских мусульман с праздником Курбан-байрам поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал верующим здоровья, успехов, счастья и благоденствия и отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей — любви, добра и милосердия.

Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет в столичном регионе 9 июля 2022 года. На территории Московской области для проведения праздничных богослужений выделили 55 мест. Для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 9 июля будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телевизионных каналах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

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