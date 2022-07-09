Кремль: Путин не примет участия в церемонии прощания с Абэ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в церемонии прощания с погибшим 8 июля бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу, 9 июля.

— Путин — нет (не поедет на церемонию прощания — прим. «ВМ»). Остальное зависит от протокола, — цитирует Пескова РИА Новости.

Церемония прощания с Абэ пройдет 11 июля в буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио.

8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения злоумышленника в городе Нара. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии в ходе его выступления в городе Нара. Покушение на него, как уточняется, произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил, что Абэ вошел в историю Японии как успешный, профессиональный политик.