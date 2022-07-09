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Welt: США с союзниками тайно обсуждают окончание конфликта на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Welt: США с союзниками тайно обсуждают окончание конфликта на Украине
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты и их ключевые союзники в Европе тайно обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

— Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны, — говорится в материале.

Подробной стратегии Штатов относительно дипломатического решения конфликта в публикации не приводится. При этом в издании подчеркнули, что за мирное урегулирование ситуации на Украине выступает большинство европейских государств, передает РИА Новости.

6 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет вести войну с Россией, а главным ответом на российскую спецоперацию на Украине будут оставаться санкционные меры.

До этого Боррель заявил, что Европейский союз обязан приложить все возможные усилия для поддержания диалога с российской стороной, поскольку рано или поздно западным странам предстоит уживаться в одном мире с Москвой. Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что каналы двусторонней связи с Россией по-прежнему открыты, а дипломатическая работа продолжается.

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