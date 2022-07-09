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Telegraph: Зеленский раскритиковал Генштаб после разгрома ВСУ в Донбассе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Telegraph: Зеленский раскритиковал Генштаб после разгрома ВСУ в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на генералов из-за поражений ВСУ в Донбассе. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает газета The Telegraph.

В частности, он раскритиковал введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов. Глава государства также отчитал военное руководство за подобные меры и отметил, что они вызвали множество споров в обществе.

Президент подчеркнул, что подобные решения всегда должны быть согласованы с ним. Как заметил автор публикации Джеймс Килнер, такая реакция украинского лидера выдает разочарование и напряженность Киева после поражений ВСУ, передает РИА Новости.

4 июля глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил об успешно проведенной военной операции, в ходе которой армия полностью освободила ЛНР.

Глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.

Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из республики.

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