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Дептранс объявил о снятии связанных с ночным велофестивалем ограничений

Евгений Белоусов
Город
Дептранс объявил о снятии связанных с ночным велофестивалем ограничений
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Суворовская площадь Карта всех событий

Ограничения движения транспорта в Москве, связанные с проведением ночного велофестиваля, сняты. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Перекрытия от Суворовской площади до Трубной площади сняты, — говорится в сообщении.

Также было открыто движение по Бульварному кольцу от Трубной площади до Пушкинской площади, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участники ночного велофестиваля, который приурочен ко Дню московского транспорта, проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади. Участие в мероприятии приняли более 25 тысяч велосипедистов.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

До этого столичный Дептранс подвел итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля. Победителей наградили 9 июля на сцене в стартовом городке велофестиваля.

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