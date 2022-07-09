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«Профнастил»: Захарова пошутила над установкой Финляндией заграждений на границе с Россией

Евгений Белоусов
В мире
«Профнастил»: Захарова пошутила над установкой Финляндией заграждений на границе с Россией
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы правительства Финляндии по установке заграждения на границе с Россией.

— Частокол, профнастил или евроштакетник? — написала дипломат в своем Telegram-канале.

3 июля стало известно, что руководство финского города Лаппеенранта выразило желание разместить базу НАТО в Южной Карелии. Уточняется, что регион находится на границе с Россией.

Президент Финляндии Саули Ниинисте утвердил поправки к закону о пограничной охране. Они позволяют установить заграждения на границе с Россией.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что размещение военной базы НАТО в Южной Карелии не представляет серьезной угрозы военного характера для России. По его словам, это предложение региональными властями было выражено с целью улучшить экономическое состояние региона.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Теперь решение должны будут ратифицировать парламенты 29 членов НАТО с учетом ратификации со стороны Канады.

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