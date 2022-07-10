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МИД Канады объявил о планах расширить санкций против России

Юлия Курганова
В мире
МИД Канады объявил о планах расширить санкций против России
Фото: Pexels

Канада планирует ввести санкции против промышленного производства РФ. Об этом сказано в распространенном в субботу, 9 июля, заявлении главы канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли.

— Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями, как только эти меры вступят в силу, передает ТАСС.

8 июля Канада расширила рестрикции в отношении РФ. Помимо патриарха, в санкционный список попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности, обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и другие журналисты, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Роскомнадзор, новостное агентство Regnum, ТАСС, RT, НТВ, компания ВГТРК и другие российские СМИ.

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