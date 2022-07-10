Посол ЛНР в Москве сообщил, что союзные силы продолжили наступление на Северск

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в ДНР. Об этом сообщил в воскресенье, 10 июля, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

— Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (10 километров от Северска — прим. «ВМ»). С севера идет наступление на Северск, — написал он в своем Telegram-канале.

По данным местных жителей, боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений.

— Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут. Потому отдельные подразделения скрытно покидают город, На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты, — отметил Мирошник.

Дипломат добавил, что, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».

9 июля сообщалось, что союзные силы уничтожили укрепрайон ВС Украины в селе Григорьевка под Северском в ДНР. По большому скоплению ВСУ на окраине Северска был нанесен ракетный удар.