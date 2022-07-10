Наталья Сергунина рассказала о программе концертов в столичных парках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Джаз-бэнды, духовые оркестры и молодые творческие коллективы будут выступать в течение июля в городских парках и зонах отдыха. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В июле в 19 городских парках пройдут концерты как известных коллективов, так и молодых исполнителей. Посетителей ждут выступления в самых разных жанрах — от джаза и классики до современных музыкальных направлений, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

Так, в Парке Горького выступит струнный ансамбль «PG квинтет». Первый их концерт состоится 10 июля, тогда музыканты выступят около обсерватории, 24 июля — на смотровой площадке главного входа, а 31 июля — в ажурной беседке.

Концерты, как уточняется, пройдут с 19:00 до 20:30. Ансамбль исполнит классические и современные эстрадные композиции в оригинальных аранжировках.

Поклонники духовой музыки смогут посетить Измайловский парк, где каждую субботу с 15:00 до 16:00 в беседке будет выступать оркестр спасателей Москвы. В программе — старинные вальсы и марши, ретрохиты, джазовые композиции и популярные мелодии.

Для любителей струнной музыки у здания дирекции Измайловского парка каждое воскресенье будет играть ансамбль «Сфорцандо». Отдохнуть после рабочего дня под звуки джаза можно будет в саду имени Баумана.

Каждый четверг на главной сцене «Ракушка» будут выступать коллективы Москвы, концерты начинаются в 19:30. На концертах в Музее-усадьбе «Кусково» по средам и субботам можно будет насладиться органной музыкой.

Там выступят органистка Мария Блажевич и оперный певец Михаил Широченко. В их исполнении прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и Генри Перселла, однако для посещения концертов необходимо приобрести билет.

9 июля Сергунина рассказала, что «Московская музейная неделя», в рамках которой жители города смогут бесплатно посетить экспозиции выставочных площадок столицы, пройдет с 11 по 17 июля. По ее словам, среди экспонатов будут представлены костюмы, предметы быта и произведения искусства.