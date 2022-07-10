Российские системы ПВО сработали четыре раза в небе над Херсоном

Фото: Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны России четыре раза сработали в небе над Херсоном. Об этом стало известно в воскресенье, 10 июля.

Уточняется, что, по предварительным данным, были слышны четыре взрыва. В небе над городом видны следы срабатывания систем. Кроме того, в центре Херсона был замечен дым. Официального подтверждения на данный момент нет, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны сработали по целям над Херсоном. По данным пресс-службы военно-гражданской администрации региона, со стороны Николаева производился обстрел города.

До этого стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил в Херсоне документы, свидетельствующие о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Так, сотрудники ведомства осмотрели особняк украинского генерала, где были найдены документы.

Российские военные 7 июля нашли в Херсоне перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами. Он был обнаружен в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий военнослужащих.