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Юных москвичей пригласили принять участие в летних мероприятиях

Александр Афонин
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Юных москвичей пригласили принять участие в летних мероприятиях
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Этим летом в столице состоится множество мероприятий для детей. Детские технопарки организовали десятки бесплатных программ, а проект #ЛетовГайдаре каждые две недели предлагает новые курсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 10 июля.

Специально для юных москвичей в этом году впервые проходит проект «Технолето». Школьники смогут пройти профориентационные интенсивы на площадках технопарков и партнеров проекта. Отмечается, что программы разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами города.

Кроме того, Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара организовал проект #ЛетовГайдаре.Участникам доступны различные образовательные курсы, где они смогут сами составить себе программу.

В этом году Московский центр «Патриот.Спорт» и Парк Горького организовали совместный проект «Спортивные каникулы». На базе парка ежедневно проводятся мастер-классы, тренировки и соревнования по разным видам спорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 июля стартовали первые занятия профориентационного проекта «Лето моей карьеры». Более тысячи заявок пришло от юных москвичей, которые решили провести летние каникулы с пользой.

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