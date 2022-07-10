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Сергей Собянин рассказал, как прошел ночной велофестиваль в столице

Александр Афонин
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Сергей Собянин рассказал, как прошел ночной велофестиваль в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В субботу, 9 июля, состоялся ночной велофестиваль. В нем приняло участие около 25 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 10 июля.

— Накануне вечером около 25 тысяч велосипедистов проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади. Так они отметили День московского транспорта, — сказал он.

Глава города добавил, что велодвижение в столице с каждым годом становится только популярнее. Правительство Москвы также принимает в этом участие. Так, в городе появляются новые станции проката, а для комфорта горожан организовываются велодорожки.

Мэр отметил, что самые заметные участники фестиваля были одеты в светоотражающие жилеты. По его словам, они сделали правильный выбор. Яркая одежда и велосипед могут помочь сделать дорогу безопаснее, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Ночной велофестиваль, приуроченный ко Дню московского транспорта, стартовал накануне в городе. Горожанам были доступны более семи тысяч велосипедов и свыше 700 станций велопроката.

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