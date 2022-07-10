В Минобороны заявили об уничтожении более тысячи снарядов к гаубицам М777 в Славянске

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Российские военные уничтожили до 100 украинских боевиков и более тысячи снарядов к гаубицам М777 после удара по керамическому комбинату в Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в воскресенье, 10 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске, — сказал он.

Кроме того, в результате удара со стороны российских военных было ликвидировано около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает ТАСС.

До этого в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки самолеты Воздушно-космических силы РФ Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции на территории Украины было ликвидировано 242 самолета, 137 вертолетов и 1506 беспилотников.