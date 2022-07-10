Последствия непогоды в Москве ликвидируют около 290 единиц техники и 300 бригад

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Городские службы ликвидируют последствия бушевавшего в Москве урагана. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника других инженерных и коммунальных предприятий, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что сотрудники распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции. Скопления воды носят кратковременный характер, они уходят в ливневую сеть самотеком, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

За ближайшие часы в среднем в Москве выпадет до 10 миллиметров осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00, ливни будут сопровождаться шквальным ветром с порывами до 17 метров в секунду.

Дептранс Москвы призвал горожан отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильных ливней и шквального ветра. Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, а на дорогах Москвы дежурят 24 экипажа дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях.