Гинеколог назвала самые опасные продукты для репродуктивной системы и гормонов

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Гинеколог Евгения Назимова перечислила продукты, которые наносят самый большой урон репродуктивной системе и нарушают гормональный баланс.

— Первое, что нужно исключить, — это все промышленные готовые продукты, которые содержат консерванты, красители, антиокислители. В общем различные Е-добавки, — рассказала она.

Так, по словам гинеколога, из рациона следует полностью исключить сахар. Причем не только тот, что в чистом виде добавляют в чай или кофе, но и скрытый, находящийся в обычных продуктах.

Помимо этого, следует свести до минимума или вообще исключить трансжиры — колбасы и сосиски. При употреблении большого количества трансжиров нарушается обмен липидов, передает слова Назимовой «МедикФорум».

Врач-гинеколог Виктория Прудникова сообщила, что сильные менструальные боли, а также колющие боли в районе живота могут являться признаками эндометриоза. В этом случае ткань, напоминающая слизистую оболочку матки, растет вне матки.

Очаги эндометриоза подобно выстилке матки следуют ежемесячному менструальному циклу женщины и вызывают колющую или схваткообразную боль, отметила специалист. Через сильную одностороннюю или двустороннюю боль в животе и выделения могут проявляться воспаление маточных труб или сальпингит.