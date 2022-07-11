Врач назвал продукты для снижения давления в жару

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Жаркая погода особенно негативно влияет на сердечников и гипертоников, сообщил врач-диетолог Айше Гюль Гювен. Он отметил, что пациенты с повышенным артериальным давлением должны быть осторожны в летние месяцы и принимать ряд мер.

По словам медика, некоторые лекарства, которые используются для снижения артериального давления у гипертоников, вызывают потерю воды и солей. Поэтому в жаркую погоду прием лекарств нужно пересмотреть под контролем врача.

Также Гювен назвал вредные и полезные продукты для гипертоников. Так, мясо с большим количеством видимого жира, кожа курицы, индейки, йогуртовый крем, сыр, мороженое, сливки, сливочное масло, кокосовое масло — продукты, которые содержат насыщенные жиры и вредны для здоровья кровеносных сосудов. Полезные жиры, такие как оливковое масло, оливки, рыба, орехи, также следует употреблять в умеренном количестве.

А вот овощи и фрукты, бобовые, гречка, ячмень, цельнозерновые продукты, цельнозерновой хлеб, овес, цельнозерновой рис эффективно стабилизируют артериальное давление.

Также чрезмерное употребление спиртного повышает давление сразу на несколько значений, предупредил диетолог.

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