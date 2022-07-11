СМИ: Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов

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В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружили инструкцию для террористов, которая была составлена при учете опыта боевых действий в Чеченской Республике 1990-х годов. Об этом сообщил в понедельник, 11 июля, корреспондент РИА Новости.

Во введении сказано, что «документ захвачен в результате оперативных мероприятий в ЧР» и «будет полезен думающим офицерам».

Первая часть инструкции озаглавлена «Действия в горах и в лесу». Часть абзацев посвящены минированию.

Вторая часть инструкции называется «Действия в населенном пункте». Она посвящена азам конспирации и боям в городских условиях.

Отмечается, что наличие данной подробной инструкции указывает на предварительную подготовку украинских боевиков к террористическим действиям и операциям против российских войск. Украинским военным предлагалось в полной мере использовать для этого опыт, который был накоплен международными террористами на Северном Кавказе, передает агентство.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили задачу отвоевать юг страны. Он уточнил, что численность ВСУ в настоящее время составляет «примерно 700 тысяч человек».