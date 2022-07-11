Пушкина рассказала, почему современные женщины не потерпят домашнего насилия

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Женщины в России уже давно не придерживаются правила «ударил — значит, сама виновата» и не ищут других оправданий домашнему насилию. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась телеведущая и бывший депутат Госдумы Оксана Пушкина.

— Современные женщины мыслят и чувствуют иначе. Они не позволяют унижать свое достоинство, — заявила Пушкина.

Она также напомнила, что в случае домашнего насилия женщины могут обратиться в социальные государственные или частные учреждения.

24 июня бывший депутат прокомментировала решение Верховного суда Соединенных Штатов об отмене постановления о правах на аборт. По ее словам, рождение ребенка в результате нежеланной беременности влечет за собой повышенный риск негативного психосоциального развития и слабого психического здоровья во взрослом возрасте, поэтому все инициативы по запрещению, ужесточению абортов опасны и бессмысленны.

В пример Пушкина привела исследование «Рожденные нежеланными. 35 лет спустя», проведенное чехословацкими учеными. Они наблюдали за развитием и психическим здоровьем 220 детей, появившихся в результате нежелательной беременности.