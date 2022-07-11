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Поставки газа по «Северному потоку» остановят до 21 июля из-за планового ремонта

Юлия Курганова
Общество
Поставки газа по «Северному потоку» остановят до 21 июля из-за планового ремонта
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Поставки российского газа по «Северному потоку» утром в понедельник, 11 июля, временно остановят до 21 июля из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания на газопроводе. Таким образом, газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы только по одной транзитной ветке через Украину.

Все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке, сообщает ТАСС.

«Северный поток» — это газопровод из России в Германию, который проходит по дну Балтийского моря. Строительство началось в 2010 году, поставки газа стартовали осенью 2012 года.

10 июля сообщалось, что Siemens перевезет турбину для «Северного потока» из Канады в Евросоюз. Siemens назвала политическим решение Канады отправить газовую турбину для «Северного потока» в ФРГ.

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