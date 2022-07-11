Минобороны Тайваня опровергло сообщения о поставках оружия Украине

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Министерство обороны Тайваня опровергло сообщения СМИ о том, что островное государство поставило Украине партию минометных снарядов калибром 60 миллиметров.

— В ответ на публикации зарубежных СМИ о том, что Украина получила от Тайваня минометные снаряды калибром 60 миллиметров, министерство обороны заявляет, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооруженными силами Тайваня, — говорится в заявлении.

В МО Тайваня добавили, что сообщения СМИ «не соответствуют действительности».

Однако в оборонном ведомстве также подчеркнули, что поддерживают суверенитет Украины и выступают против применения военной силы и насилия в отношении украинского народа, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты поставили на Украину четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Также отмечается, что Вашингтон проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.