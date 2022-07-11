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Власти Херсона обвинили Зеленского в «зарабатывании на войне»

Георгий Соланович
В мире
Власти Херсона обвинили Зеленского в «зарабатывании на войне»
Фото: president.gov.ua

Правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским зарабатывает «на крови и войне». Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в понедельник, 11 июля.

— Восемь лет политическая верхушка Украины зарабатывала на крови и войне в Донбассе, и нынешние деятели зарабатывают на этой войне, — заявил Стремоусов.

По его словам, в Донбассе гибнут «обыкновенные дети украинского народа». Именно они, считает замглавы херсонской ВГА, выполняют приказы Запада, покрывающего неофашизм.

При этом ни одного из «украинских политиканов и их детей» на фронте встретить нельзя, передает РИА Новости.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений.

13 июня Резников заявил, что из-за большого количества потерь в Вооруженных силах Украины Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, представляющих добровольческие подразделения, которые впоследствии погибают на поле боя. При этом вернувшиеся из зоны боевых действий военнослужащие армии этой страны жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов.

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