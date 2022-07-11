Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил источник в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в понедельник, 11 июля.

— Село Богородичное, что у Святогорска (ДНР — прим. «ВМ»), перешло под контроль союзных сил. Таким образом, продолжается организация мощного плацдарма для наступления и освобождения Славянска (город примерно в 20 километрах от Богородичного — прим. «ВМ») от киевского режима, — цитирует источника ТАСС.

До этого силы Луганской и Донецкой народных республик совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. В Минобороны республики также отметили, что на севере ДНР от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений.