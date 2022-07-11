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Синоптик Колесов сообщил о появлении лисичек в лесах Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов сообщил о появлении лисичек в лесах Ленобласти
Фото: Pixabay

Лисички появились в лесах Ленинградской области. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Он поделился в Сети фотографиями рыжих грибов, передает ФАН.

По словам специалиста, грибы появились в лесах после обильных дождей, который прошли в области. Синоптик отметил, что пока грибы совсем маленькие, но уже через один–два дня можно будет собрать богатый урожай.

— Все только повылезали после ночи, маленькие такие. Эх, завтра бы пройти, и вместо ведра было бы три, — отметил Колесов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что жителей Санкт-Петербурга, Смоленской, Тверской и Новгородской областей в понедельник, 11 июля, будет ждать опасная погода с грозами и градом. По его словам, опасные явления начинают учащаться в связи с изменением климата. В частности, будут усиливаться аномальная жара, холода и сила ветра, передает НСН.

В середине июня в Подмосковье начали появляться первые опята, подберезовики, маслята и белые грибы. Об этом сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Лес Грибы Ленинградская область
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