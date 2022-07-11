Депутат напомнила, в каких случаях могут приостановить выплату пенсий

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При каких условиях может быть приостановлена выплата пенсии и как восстановить положенные выплаты, рассказала депутат Государственной думы России Светлана Бессараб.

По словам парламентария, в соответствии с правилами, которые действовали раньше и которые недавно были обновлены: Пенсионный фонд прекращает платить пенсию в случае невостребованности выплаты в течение шести месяцев. Такие случаи бывают тогда, когда пенсионер тяжело болен либо уехал на другое место жительства и по каким-то причинам еще не успел перевести выплаты.

— Однако чаще всего это происходит, когда, к сожалению, человека нет в живых. Для выяснения ситуации и недопущения того, что родственники получают пенсию за умершего, для недопущения нарушения пенсионного законодательства, предусмотрено такое правило, — пояснила она в комментарии Nation News.

При этом, если оказывается, что человек жив и проживает по данному адресу, тогда положенные выплаты восстанавливаются в течение нескольких дней без каких-то потерь с первого числа следующего месяца.

Светлана Бессараб добавила, что, если говорить о детях, получающих пенсию по потере кормильца, они тоже могут потерять выплаты, если не докажут факт обучения на очном отделении, в том числе за границей, а также если истек срок обучения.

Ранее ведущий популярного телешоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович рассекретил сумму собственной пенсии. Народный артист России признался, что до сих пор не тратил отчисления, получаемые от государства.