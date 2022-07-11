«Кровожадная особа»: Захарова отреагировала на выдвижение Трасс в премьеры Британии

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 11 июля, назвала главу внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, заявившей, что обеспечит поражение России в спецоперации в случае избрания ее премьер-министром Соединенного Королевства, «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой».

— Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение России в спецоперации. Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Трасс 10 июля сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. Глава МИД Соединенного Королевства пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

Лиз Трасс — одна из самых жестких критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покидает пост премьера. В статье она отметила, что помогла Великобритании возглавить международные ответные действия на российскую военную спецоперацию на Украине и ввела против России жесткий пакет санкций.