Пушилин учредил День памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 11 июля, подписал указ об учреждении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

— Постановляю: установить в Донецкой народной республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе, — отмечается в подписанном документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания, передает ТАСС.

До этого Пушилин заявил, что руководство ДНР назначило «российских управленцев» на должности руководителей четырех своих министерств. Так, главой министерства образования и науки станет Ольга Колударова. Руководителем министерства здравоохранения назначен Дмитрий Гарцев. Министерство угля и энергетики возглавит Андрей Чертков, а министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев.

16 июня Пушилин сообщил, что решение о проведении референдума о присоединении Донецкой народной республики к России будет принято после окончания специальной военной операции. По его словам, на данный момент руководство ДНР занято вопросами проведения операции.