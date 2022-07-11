Эксперты обсудили инициативы по развитию креативных индустрий

Фото: пресс-служба мероприятия

На заседании отраслевых гильдий «Российской креативной недели» представители федеральной и Московской городской Думы, Администрации Президента и члены профессиональных гильдий обсудили и поддержали инициативы по развитию креативных индустрий.

—Так как креативные индустрии представляют собой синтез многих отраслей, для поддержки которых нужен новый формат работы в законотворчестве, с сентября начнется работа совместно с Государственной думой в новом формате и с участием разных комитетов по культуре, экономике, цифровому развитию. По итогам сессии, также будет составлена резолюция — большой перечень предложений от профессиональных гильдий по необходимым законотворческим инициативам. Итоговое предложение будет направлено во все профильные комитеты, Государственную и Московскую городскую думы, кураторам в Администрацию Президента, а также в профильные ведомства. Мы понимаем, что креативные индустрии представляют собой синтез многих отраслей, для поддержки которых нужен новый формат работы в законотворчестве, — рассказала Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя» и ФГБУ «Роскультцентр».

Ранее инициатива Марины Абрамовой по созданию площадки, которая бы объединила разные комитеты, получила одобрение в Госдуме и Московской городской думе.

В этом году в работе «Российской креативной недели» впервые принимает участие Казахстан и представляет свои креативные индустрии. От казахской делегации, которую возглавляет Ирина Харитонова, член совета по развитию креативных индустрий при министерстве культуры и спорта РК, в адрес оргкомитета форума поступил запрос на проведение «Казахстанско-Российской креативной недели». В ближайшее время обеими сторонами будет подписано соглашение о намерениях, форум планируется провести в 2023 году.

Организаторами и активными участниками форума в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.