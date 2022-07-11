Музей автомобилей построят в Новой Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В этом году начнется строительство музея «Автомобили мира» на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Архитекторами проекта стали специалисты бюро Blank Architects. Проектирование музея завершено, документация проходит экспертизу и все положенные согласования. Строительные работы планируется начать в третьем квартале этого года, — сказал он.

Площадь здания составит около пяти тысяч квадратных метров. Фасады здания оформят строгими прямыми линиями, а помещения на крыше будут напоминать воздухозаборники автомобиля. Первый этаж сделают с панорамным остеклением. Второй выполнят на одном уровне с магистралью.

Экспозиция музея будет сменяемая. Она познакомит посетителей с историей мирового автомобилестроения и будет включать уникальные фотозоны с возможностью съемки в салоне ретроавтомобиля. Кроме того, планируется регулярная организация культурных мероприятий.

1 июля сообщалось, что к 2032 году в ТиНАО планируется построить 20 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. За прошедшее десятилетие в Новой Москве уже ввели в эксплуатацию 20 миллионов «квадратов» жилья.