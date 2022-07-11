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Гроза и сильный ветер ожидаются в столице во второй половине дня 11 июля

Александр Афонин

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Гроза и сильный ветер ожидаются в столице во второй половине дня 11 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 11 июля, во второй половине дня в столице ожидаются гроза, град, ливневый дождь и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что подобные погодные условия сохранятся до конца дня. Кроме того, есть риск повреждений линий электропередачи и шатких конструкций. Москвичей призвали сохранять осторожность и по возможности оставаться дома.

Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим на дорогах, а также сохранять осторожность. В случае наступления сильного дождя стоит остановить автомобиль, заглушить мотор, включить аварийные фонари и плотно закрыть все окна, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Кроме того, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ожидающейся грозой и сильным ветром с порывами во время грозы до 15–20 метров в секунду.

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