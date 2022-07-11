Новые понтонные причалы для электрических речных трамваев привезли в столицу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столицу привезли новые понтонные причалы для электрических речных трамваев. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы уже тестируем новые электрические суда, теперь специалисты будут проверять причалы на грузоподъемность и устойчивость к нагрузкам. Каждый причал станет настоящим мини-вокзалом, здесь будет все необходимое, чтобы с удобством ожидать речной трамвайчик, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что причалы имеют круглую форму. Их площадь составила 10 и 16 квадратных метров. Для экономии времени причалы сконструированы таким образом, что они смогут принимать несколько судов одновременно. Кроме того, они оборудованы зарядкой для трамвайчиков, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

5 июля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице стартовали работы по очистке и углублению дна акваторий на пассажирских причалах Москвы-реки. Необходимость данных работ обусловлена тем, что дно реки может быть загрязнено металлоломом и крупным бытовым мусором.