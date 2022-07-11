Военные ЛНР взяли в плен членов белорусского нацотряда «Волат» под Волчеяровкой

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Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен диверсионно-разведывательную группу белорусского националистического отряда «Волат» под поселком Волчеяровка. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в понедельник, 11 июля.

— В районе Волчеяровки (Попаснянский район ЛНР — прим. «ВМ») наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами, — заявил Киселев.

Он подчеркнул, что взятые в плен члены нацотряда причастны к попытке госпереворота в Белоруссии и к контрабанде оружия с Украины в Польшу и Белоруссию в 2014 и 2015 годах. Помощник главы МВД ЛНР выразил надежду, что все виновные из «Волата» понесут соответствующее наказание в Белоруссии, передает ТАСС.

15 июня сообщалось, что двое бывших солдат США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, попали в плен под Харьковом. Изначально подозрения об их пленении возникли у боевых товарищей американцев, когда их тела не были обнаружены после сражений.