Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Военные ЛНР взяли в плен членов белорусского нацотряда «Волат» под Волчеяровкой

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военные ЛНР взяли в плен членов белорусского нацотряда «Волат» под Волчеяровкой
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) взяли в плен диверсионно-разведывательную группу белорусского националистического отряда «Волат» под поселком Волчеяровка. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в понедельник, 11 июля.

— В районе Волчеяровки (Попаснянский район ЛНР — прим. «ВМ») наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами, — заявил Киселев.

Он подчеркнул, что взятые в плен члены нацотряда причастны к попытке госпереворота в Белоруссии и к контрабанде оружия с Украины в Польшу и Белоруссию в 2014 и 2015 годах. Помощник главы МВД ЛНР выразил надежду, что все виновные из «Волата» понесут соответствующее наказание в Белоруссии, передает ТАСС.

15 июня сообщалось, что двое бывших солдат США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, попали в плен под Харьковом. Изначально подозрения об их пленении возникли у боевых товарищей американцев, когда их тела не были обнаружены после сражений.

Украина Солдаты Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Смотреть вслед с восхищением

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Все мнения
О проекте